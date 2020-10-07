У Qualcomm появятся свои игровые смартфоны

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Кажется, на рынке появятся геймерские смартфоны Qualcomm

Если последняя информация достоверна, то вскоре на рынке смартфонов появится еще один бренд. Компания Qualcomm в представлении не нуждается. Это один из крупнейших производителей мобильных аппаратных платформ и именно он вознамерился выпустить на рынок игровые смартфоны под собственной маркой.

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По информации издания DigiTimes, чипмейкер Qualcomm совместно с Asustek Computer занялись разработкой и созданием геймерских смартфонов. Ожидается, что на рынке первый смартфон под брендом Qualcomm может появиться в конце нынешнего года. Что это будет за смартфон, какие характеристики и название получит, не сообщается.

Тем временем Qualcomm готовится провести 1-2 декабря свой ежегодный саммит Snapdragon Tech Summit, где должна представить флагманский чип Snapdragon 875. Само мероприятие пройдет в онлайн-формате. Известно, что новый чип будет производиться с применением 5-нанометрового техпроцесса и в его составе найдет свое применение суперядро Cortex-X1. Также новый чип будет работать в тандеме с модемом Snapdragon X60 5G.

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Возможно, именно на Snapdragon Tech Summit компания и объявит о своих планах по выпуску игровых смартфонов и представит новинку, производить которую будут силами Asus.

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Источник: gizmochina