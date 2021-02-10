У Redmi Note 11S будет минимум четыре фишки, которые будут активно форсить

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108 Мп камера, быстрая зарядка, MIUI 13 и низкий ценник

В октябре прошлого года на рынок Китая вышла серия Redmi Note 11, которая только в этом году появится на глобальном рынке. Так, сегодня в Индии представили Xiaomi 11i и Xiaomi 11i HyperCharge, ставшие переименованными версиями Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+.

Известно, что на глобальном рынке будет доступна модель Redmi Note 11S, которая не получит поддержку сетей пятого поколения и будет самым доступным решением семейства с ценником в районе $157. Это достаточно приятный прайс с оглядкой на то, что у этого смартфона будет минимум еще два преимущества: MIUI 13 «из коробки» и быстрая проводная зарядка мощностью 120 Вт. Но вот какая операционная система ляжет в основу программного обеспечения, сведений нет. Надеемся, что это будет Android 12.

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По слухам, аппаратной основой новинки может послужить чипсет MediaTek (предположительно, Helio G96), предложат 90-герцовый дисплей и тройную тыльную камеру 108 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макросенсор). От Redmi Note 11S стоит ждать до 8 Гб оперативной памяти, до 128 Гб постоянной, аккумулятор емкостью не менее 5000 мАч и фронтальный модуль на 16 Мп. Предположительно, анонс смартфона придется на начало февраля.

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Источник: gizchina