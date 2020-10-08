У Samsung дела лучше всех: компания ожидает невероятного роста в 3 квартале 2020 года

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Южнокорейский техногигант Samsung уже настроил кучу оптимистичных планов на следующий год.

Как мы с вами видим, в последнее время Samsung на коне. Похоже, коронавирус не только не помешал корейской компании, а, наоборот, помог закрепить успехи.

В эту среду компания выпустила прогноз, что ее прибыль за третий квартал составит около 12,3 триллионов вон (10,6 миллиардов долларов), что на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Samsung также сообщили, что выручка компании увеличилась почти на 5% до 66 триллионов вон (57 миллиардов долларов).

Особенно интересен такой оптимизм и такие показатели в свете того, что компания в течение всего года сообщала о снижении прибыли на 56%. Samsung не уточнили, что повлияло на такие результаты, но, скорее всего, рост случился из-за высокого спроса на продукцию компании – многим людям пришлось работать на дому и чаще требовалось обновление техники.

Samsung продает больше смартфонов и телевизоров, чем любой другой бренд, но не только за счет розничной продукции дела идут так хорошо. Samsung очень успешно ведут бизнес по продаже чипов памяти производителям устройств по всему миру.

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В последние месяцы, производство чипов Samsung получил импульс от центров обработки данных. Доход от продажи комплектующих увеличился на 13% во втором квартале до 18,2 триллиона вон.

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Источник: CNBC



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