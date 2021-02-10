У Xiaomi Mi Mix 4 есть еще одна эксклюзивная фишка

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Благодаря новой функции аккумулятор Xiaomi Mi Mix 4 будет стареть медленнее

Камера под дисплеем — фишка, которая может подтолкнуть на покупку нового смартфона. Вокруг самого решения создается большой информационный шум и свою волну хайпа выходом Mi Mix 4 словила Xiaomi. Чего не отнять у подэкранной камеры Xiaomi Mi Mix 4 — по визуальной составляющей она одна из лучших. Но на одной камере под дисплеем «не выедешь» и Xiaomi акцентирует внимание и на других фишках новинки.

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Компания рассказала о том, что Xiaomi Mi Mix 4 получил технологию интеллектуальной зарядки, которая защитит аккумулятор от преждевременной деградации. Саму функцию можно найти в «настройках», и ее активация приведет к тому, что система при помощи искусственного интеллекта изучит «повадки» пользователя по части частоты и длительности зарядки. Это позволит системе предложить оптимальный режим зарядки и тем самым продлить срок службы аккумулятора.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 4 построен на базе Snapdragon 888+, обладает батарейкой на 4500 мАч с проводной 120-ваттной зарядкой, селфи-камерой на 20 Мп и тремя датчиками на задней панели 108 Мп + 8 Мп + 13 Мп. Есть беспроводная зарядка на 50 Мп, 6,67-дюймовый AMOLED‑экран разрешением FullHD+, NFC и заключена начинка в корпус из керамики.

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Источник: mydrivers