У Xiaomi, Oppo и Vivo спад производства смартфонов

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И он довольно ощутимый — на 20%

Еще в начале года ряд аналитиков позволили себе тревожные высказывания на тему снижения поставок смартфонов в 2022 году. В числе главных причин они называли пандемию, проблемы в цепочке поставок и инфляцию. И их прогнозы начинают сбываться.

Пришло сообщение, что такие крупнейшие производители смартфонов как Oppo, Vivo и Xiaomi вынуждены сократить объемы выпуска мобильных устройств. Они уже уведомили поставщиков комплектующих о пересмотре планов производства и сокращении объема заказов на второй и третий кварталы нынешнего года на 20%. Так, например, если ранее Xiaomi планировала выпустить 200 млн смартфонов, то теперь она скорректировала этот план до 160-180 млн. Даже выполнив этот план, результат будет хуже прошлогоднего, когда компании удалось отгрузить 191 млн аппаратов.

По мнению аналитиков, сокращение производства смартфонов может быть связано с неутихающей пандемией коронавируса, падением спроса и перепроизводством. Сейчас на складах компаний скопилось достаточное количество произведенных устройств, которые необходимо еще реализовать и нет смысла наращивать запасы.

Как скоро рынок восстановится и вернется к росту, эксперты бояться предсказать. Но есть опасения, что до конца 2022 года ситуация не улучшится и рынок будет существовать в условиях кризиса.

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Источник: Asian Tech Press