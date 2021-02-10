У Xiaomi появится еще один субфлагман

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Xiaomi сертифицировала смартфон на базе Snapdragon 870

Уход Huawei открыл новые горизонты для Xiaomi и надо отдать должное компании — она сумела воспользоваться подвернувшимся случаем и активно нарастила свои продажи. Это позволило ей подвинуть Apple на третью строчку табеля рангов по итогам второго квартала. Xiaomi настолько уверовала в свою состоятельность и силы, что уже строит планы, как через пару лет она взойдет на Олимп смартфоностроения. Планирует всерьез и надолго.

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Чтобы сохранить динамику роста, компания активно штампует новинки. На этой неделе она отметилась анонсом Xiaomi Civi, который можно смело назвать китайской версией XiaoMi 11 Lite NE. Но компания подумала, что в ее модельном ряду еще ощущается недостаток субфлагманов и готовится презентовать новинку с системой на чипе Snapdragon 870.

Авторитетный китайский информатор Digital Chat Station сообщил, что в Китае прошла сертификацию модель с индексом 2112123AC с кодовым именем Psyche. Известно, что помимо чипа от Qualcomm новинка получит экран с повышенной герцовкой, датчик с высоким разрешением в основной камере и поддержку технологии быстрой зарядки. Частью какой линейки станет новинка, не сообщается.

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Источник: mydrivers