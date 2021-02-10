UFS 4.0 в Galaxy S23: маркетинг или новый уровень скорости?

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Что такое UFS 4.0 и действительно ли это так важно?

Вы не раз видели на страницах нашего сайта или других ресурсах, рядом с надписью об объеме памяти аббревиатуру UFS. Она не имеет ничего общего с NFC и, тем более, UFC: речь о стандарте флэш-памяти, который часто используется в большинстве современных портативных устройств.

Для начала немного истории UFS (Universal Flash Storage) разрабатывается комитетом Joint Electron Devices Engineering Council (JEDEC). Накопители стандарта UFS приобрели популярность в 2016 году, хотя сама технология появилась двумя годами ранее. К этому моменту смартфоны в основном комплектовались хранилищами типа eMMC (Embedded Multimedia Card).

Ключевое преимущество UFS eMMC – возможность одновременной работы на запись и чтение. Кроме того, флеш-накопитель нового поколения требует меньше энергии. Несмотря на выпуск новых версий, eMMC проиграл борьбу UFS, оставшись лишь в очень бюджетных моделях.

Спецификации широко распространённого UFS 3.1 опубликованы в 2020 году. А версия UFS 4.0 выпущена JEDEC в середине августа 2022 года. Работу с новой технологией сразу подтвердили Samsung, Micron и другие производители микроэлектроники. Таблица Скорости UFS различных версий приведена ниже

Различия UFS 4.0 от предыдущих поколений: UFS 4.0 рассчитан на скорость чтения 4200 МБ/с и скорость записи 2800 МБ/с. Предварительная версия стандарта UFS 3.1 способна на чтение и запись со скоростью до 2100 МБ/с и 1200 МБ/с соответственно. Более чем двукратная разница на практике означает, что игры и другие обширные программы на смартфоне с UFS 4.0 запускаются заметно быстрее даже при одинаковых процессорах.

Наряду с существенным повышением скорости UFS 4.0 отличается улучшенной на 46% энергоэффективностью. Это тоже немаловажный фактор для мобильных устройств – особенно для умных часов. По измерениям Samsung устройство потребляет примерно 1 мА при скорости передачи 6,0 Мбит/с. Еще UFS 4.0 позволяет увеличить емкость накопителя до 1 ТБ без увеличения размера чипа.

В заключение, новая версия технологии поддерживает Advanced RMPB. RMPB – это раздел памяти для безопасного хранения чувствительных данных, он есть и в eMMC-модулях, и у предыдущих поколений UFS. Но Advanced RMPB отличается от предыдущих решений сокращением количества команд для доступа к хранилищу без ущерба безопасности.

Итак, подытожив все вышесказанное, можно понять, что новый стандарт памяти улучшит опыт пользования смартфоном и поможет продлить время автономной работы.

На данный момент накопителем UFS 4.0 обладают все смартфоны серии Galaxy S23, Xiaomi 13 , а также OnePlus 11 , Vivo X90 Pro+ и серия iQOO 11.

Источник: jedec