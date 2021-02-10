Улучшенный видеоредактор Google Photo появился на Android
Google Photo для Android предлагает продвинутую версию видеоредактора
Приложение Google Photo для Android получило ряд продвинутых инструментов для редактирования видео, которые ранее были лишь эксклюзивом для iOS-устройств. Новая версия видеоредактора станет доступна для всех, кто обновит Google Photo до последней версии.
Новый видеоредактор гораздо более функциональнее старой версии, которая предлагала поддержку только стабилизации, обрезки и есть возможность поворачивать видео. С приходом актуальной версии пользователь получит доступ к широкому функционалу обрезки, экспорту отдельных кадров, коррекции горизонта и удалению звука. Он также включает в себя несколько настроек, которые позволят настроить яркость, контраст, насыщенность и теплоту видео. Всего предлагается более 30 различных настроек.
Похоже, что обновленный видеоредактор выпускается как серверное обновление для всех типов смартфонов, а не только для линейки Pixel. Чтобы получить к нему доступ необходимо загрузить последнюю версию приложения из Play Store или APK Mirror.
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Источник: androidpolice
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