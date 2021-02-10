Улучшенный видеоредактор Google Photo появился на Android

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Google Photo для Android предлагает продвинутую версию видеоредактора

Приложение Google Photo для Android получило ряд продвинутых инструментов для редактирования видео, которые ранее были лишь эксклюзивом для iOS-устройств. Новая версия видеоредактора станет доступна для всех, кто обновит Google Photo до последней версии.

Новый видеоредактор гораздо более функциональнее старой версии, которая предлагала поддержку только стабилизации, обрезки и есть возможность поворачивать видео. С приходом актуальной версии пользователь получит доступ к широкому функционалу обрезки, экспорту отдельных кадров, коррекции горизонта и удалению звука. Он также включает в себя несколько настроек, которые позволят настроить яркость, контраст, насыщенность и теплоту видео. Всего предлагается более 30 различных настроек.

Похоже, что обновленный видеоредактор выпускается как серверное обновление для всех типов смартфонов, а не только для линейки Pixel. Чтобы получить к нему доступ необходимо загрузить последнюю версию приложения из Play Store или APK Mirror.

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Источник: androidpolice