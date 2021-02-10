Унификации порта USB Type-C не избежать

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Европарламент настаивает, что проблем с появлением новаций не будет

На прошлой неделе Председатель Европарламента рассказал, почему они не разделяют опасения Apple в части того, что унификация USB Type-C разъема может как-то навредить инновациям. В частности, было сказано, что они всегда могут «адаптировать правила», если появится новый стандарт. Сегодня офис Европарламента решил объяснить свою позицию по этому вопросу изданию Android Authority.

Было сказано, что порт USB Type-C — это технология, которая избрана в качестве общего стандарта. Но это никак не мешает производителям разрабатывать другие технологии, которые обеспечат более качественную зарядку и передачу данных. Кроме того, в своем заявлении Европарламент сообщил, что будет действовать переходный период для перевода устройств на новый стандарт, который «не приведет к быстрому устареванию гаджетов на рынке».

Напомним, что разговоры о принятии USB Type-C как стандарта для всех устройств, идут в Европе не первый год. Но только сейчас Европарламент подошел близко к тому, чтобы все же унифицировать этот разъем, приняв соответствующие оправки в законодательные акты.

Главный оппонент и противник этой инициативы — Apple. В качестве доводов компания сослалась на то, что такой шаг затормозит инновации и приведет к увеличению электронного мусора. Но, похоже, что чиновники Европарламента настроены решительно и решение об унификации USB Type-C будет принято. Правда, вступит оно в силу только через два года после принятия.

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Источник: androidauthority