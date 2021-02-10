Уникальные аксессуары для серии Samsung Galaxy S24 в сотрудничестве с европейскими художниками

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Новая коллаборация

Компания Samsung любит радовать нас уникальными коллаборациями. Южнокорейский бренд объявил о сотрудничестве с художниками для создания уникальной линейки аксессуаров для серии Galaxy S24 и Galaxy Z Flip 5.

Это Рикардо Каволо из Испании, Стивен Уилсон из Великобритании и Ейе Веллер из Германии. Каждый художник привносит в аксессуары уникальный штрих, предлагая клиентам возможность интегрировать европейское искусство в свою повседневную жизнь.

Новая коллекция включает три типа чехлов и карты Flipsuit. Эти аксессуары не только визуально привлекательны, но и технологически продвинуты, оснащены технологией NFC. Эта технология позволяет чехлам отображать анимацию на экране телефона, когда они подключены к нему. Кроме того, клиенты, приобретущие эти аксессуары, получат соответствующий циферблат для Galaxy Watch 6, который можно загрузить с инструкцией, входящей в комплект.

Вклад каждого художника отражает его уникальный стиль и вдохновение. Работа Рикардо Каволо "Пламенное сердце", дизайн бульдога Стивена Уилсона и тема "Распространяй любовь" Ейе Веллера предлагают потребителям различные варианты выбора.

Чехлы станут доступны в Корее, США, Китае, Великобритании, Германии, Франции, Австралии и Бразилии с сегодняшнего дня. Позже распространятся и другие страны.

Источник: samsung