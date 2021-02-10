Управлять Android-смартфонами можно будет при помощи лица

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Google внедрит фичу, позволяющую людям с ограниченными возможностями управлять устройством

Google стремится максимально расширить аудиторию, которая сможет пользоваться Android-устройствами. В частности, она хочет помочь людям с ограниченными возможностями без проблем взаимодействовать с гаджетами. Так, в Android 12 была обнаружена такая функция, которая позволяет управлять смартфоном при помощи лица.

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Нашли ее энтузиасты участники форума XDA Developers, которые успели «распотрошить» бета-версию 12.0.0 Android Accessibility Suite, которая является частью Android 12 Beta 4. Там была найдена опция «Переключение камеры» и о том, что она активна можно будет судить по специальному значку на экране устройства. Она активирует фронтальную камеру, которая реагирует на «мимику» различными действиями.

Например, чтобы открыть панель уведомлений, достаточно открыть рот. Поднятие брови вернет пользователя на главный экран. Также можно настроить прокрутку списка или доступ к быстрым настройкам и другие действия. Пользователь также может указать продолжительность жеста для выполнения того или иного действия. При желании новую фишку можно опробовать прямо сейчас, перейдя по этой ссылке.

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Источник: xda developers