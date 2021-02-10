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Управлять Android-смартфонами можно будет при помощи лица

16.08.2021 591 0

Google внедрит фичу, позволяющую людям с ограниченными возможностями управлять устройством

Google стремится максимально расширить аудиторию, которая сможет пользоваться Android-устройствами. В частности, она хочет помочь людям с ограниченными возможностями без проблем взаимодействовать с гаджетами. Так, в Android 12 была обнаружена такая функция, которая позволяет управлять смартфоном при помощи лица.

 

Управлять Android-смартфонами можно будет при помощи лица – фото 1

 

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Нашли ее энтузиасты участники форума XDA Developers, которые успели «распотрошить» бета-версию 12.0.0 Android Accessibility Suite, которая является частью Android 12 Beta 4. Там была найдена опция «Переключение камеры» и о том, что она активна можно будет судить по специальному значку на экране устройства. Она активирует фронтальную камеру, которая реагирует на «мимику» различными действиями.

 

Управлять Android-смартфонами можно будет при помощи лица – фото 2

 

Например, чтобы открыть панель уведомлений, достаточно открыть рот. Поднятие брови вернет пользователя на главный экран. Также можно настроить прокрутку списка или доступ к быстрым настройкам и другие действия. Пользователь также может указать продолжительность жеста для выполнения того или иного действия. При желании новую фишку можно опробовать прямо сейчас, перейдя по этой ссылке.

 

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Источник: xda developers

Android 12
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.08.2021

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Управлять Android-смартфонами можно будет при помощи лица