Уродливый вырез в MacBook Pro «ломает» софт

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Проблема с экраном в MacBook Pro

На презентации 18 октября компания Apple представила MacBook Pro 14 и 16. Ноутбуки стали одними из самых обсуждаемых новинок октября, ведь компания предложила сверхвысокую производительность и исправила те ошибки, которые она совершила. Одним из нововведений стало появление моноброви в дисплее, которая не стала объектом большого количества насмешек, ведь такой дизайнерский прием уже стал фирменной фишкой Apple.

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Но после того, как первые покупатели получили MacBook Pro 14 и 16, «челка» заставила обратить внимание на себя. Оказалось, что Apple отвратительно проработала взаимодействие приложений с монобровью. Оказалось, что, для элементов верхней строки меню, которая отвечает за управление софтом, недостаточно места слева от «челки», и в этом случае они попросту переносятся вправо. Но самое неприятное даже не это, а то, что целый ряд приложений созданы так, что «монобровь» попросту «затмевает» их, заставляя взаимодействовать с ними интуитивно.

Эксперты пришли к выводу, что повинны в этом не разработчики софта, которые не оптимизировали его под новую итерацию macOS. Проблема в самой операционной системе, которая не корректно расставляет управляющие элементы в верхней строке. На данный момент нет перечня утилит, где наблюдается проблема. Ноутбуки только поступили в продажу, а в некоторых странах продажи еще только стартуют в будущем. По результатам отзывов пользователей и можно будет узнать, какой софт конфликтует с монобровью.

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В любом случае это явный косяк Apple. MacOS отвечает за формирование верхней строки меню, а не разработчики программ. Поэтому вся ответственность за проблему ложится на плечи Apple. Разработчики не смогли создать нормальный интерфейс macOS и теперь заставляют пользователей, выложивший немалые деньги за ноутбук, страдать от косяка.

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Источник: macrumos