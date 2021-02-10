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Новая прошивка MIUI 14 продолжает приходить на разные модели Xiaomi. Компания активно обновляет свои телефоны, особенно недавно вышедшие. Но без внимания не осталась и популярная модель Redmi Note 11 Pro+ 5G, представленная еще в 2021 году. Первый релиз MIUI 14 для этого смартфона прошел еще две недели назад, но тогда обновление охватило не все регионы и не все пользователи его получили. Что изменилось теперь – узнаем прямо сейчас.

Для каких стран доступна MIUI 14 на Redmi Note 11 Pro+ 5G

В начале февраля MIUI 14 появилась для Redmi Note 11 Pro+ 5G на глобальном рынке и EEA. Но многие жаловались, что новая версия программного обеспечения так и не пришла на их устройства.

В настоящее время стартовал второй этап обновления, в который должны быть привлечены все регионы. В частности, сообщается, что теперь обновить Redmi Note 11 Pro+ 5G в MIUI 14 могут пользователи из Турции, Индии и России. Также свежая прошивка в ближайшее время будет доступна для всех других регионов, не попавших в первую фазу обновления. Последние внутренние версии называются V14.0.1.0.TKTINXM, V14.0.1.0.TKTTRXM и V14.0.1.0.TKTRUXM.

Напомним, что MIUI 14 для Redmi Note 11 Pro+ 5G базируется на Android 13. Новая прошивка приносит множество новшеств на устройство, а также более быстрое и плавное функционирование.

А ваш Redmi Note 11 Pro+ 5G уже обновился до MIUI 14? Напишите в комментариях.

Источник: Xiaomiui

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