Успей купить Redmi Note 11 и Redmi Note 11S по низкой цене на старте продаж!

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Последние полгода только и разговоров, что о новой линейке Xiaomi. И вот свершилось!

Сегодня стартуют предпродажи 11-й серии Redmi Note.

Понятия не имею, что Xiaomi стрельнуло в голову, но за день до официальных продаж они запустили предпродажи. В частности Redmi Note 11 и Note RedMi 11S.

Единственное, что приходит в голову, так это то, что телефоны должны быть дешевле, иначе ради чего все это вообще затевать. ﻿

К слову, в 11-й серии Note Xiaomi продолжает выступать в номинации «топ за свои топ», потому что за такой прайс конкурентов у него не так уж и много.

Посудите сами, те же Samsung со своей бюджетной A-серией и процессорами Exynos явно проигрывают достаточно убедительным Snapdragon 680 у Redmi Note 11, а AMOLED-дисплея c разверткой в 90 Гц там нет и впомине. Накидываем сюда камеры 50+8+2+2, аккум на 5000 мАч и быструю зарядку в 33Вт. Да, зарядочку можно было закинуть и чуть побыстрее, но согласитесь, что за свою цену это вполне себе вариант.

Примерно та же ситуация и с Redmi Note 11S. Здесь все еще интересней. За этот прайс можно было бы присмотреться к конкуренту Xiaomi — бренду Realme. Однако Рилмики не могут предложить 90 Гц частоты развертки, несмотря на практически аналогичные камни под крышкой. Тот же Samsung на этой планке уже обзавелся AMOLED-ом, но вот железо по-прежнему ближе к A12. Xiaomi здесь явно тащит.

В общем, решать только вам, но очень рекомендую вам просто присмотреться к этим двум аппаратам, потому что рынок актуальных бюджетных смартфонов в этом году только начинает раскачиваться.

Продажи Redmi Note 11 и Redmi Note 11S уже стартовали. Чтобы покупка стала еще выгоднее, действуют промокоды, позволяющие приобрести новинки дешевле. Подробнее об этой акции и прочих предложениях вы сможете узнать на нашем Telegram-канале Andro price.

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