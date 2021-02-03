Утечка. Возможный вид новых Huawei P50 и P50 Pro

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Предлагаем вам ознакомитсья с возможным дизайном Huawei P50 и P50 Pro ﻿

В сети появились новые рендеры ожидаемых флагманов от Huawei. В частности, нам показаны возможный дизайн задней панели сразу двух телефонов – P50 и P50 Pro.

Отличия видны сразу и касаются, как это сейчас часто бывает, расположения камер.

Интересно, что на P50 мы видим три отдельных камеры, которые напоминают нам дизайны прошлых лет - когда объектив камеры просто выпирал из поверхности и не был совмещен в целые «блоки».

А вот на P50 Pro мы наблюдаем уже привычный нам прямоугольный блок модулей с четырьмя модулями.

Насколько эти изображения приближены к реальности, мы пока не знаем. Остаётся ждать новых утечек, а желательно реальных фотографий.

Напоминаем, что нас ожидает линейка, предположительно, из трёх моделей, сердцем которой будет Kirin 9000. В остальном ждём улучшений по части дисплея, зарядки и конечно же - по камерам.

Как всегда, все свежие новости и утечки сразу же будут опубликованы на нашем сайте.

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Источник : ﻿news.mydrivers.com