Утечка. Возможный вид новых Huawei P50 и P50 Pro
Предлагаем вам ознакомитсья с возможным дизайном Huawei P50 и P50 Pro
В сети появились новые рендеры ожидаемых флагманов от Huawei. В частности, нам показаны возможный дизайн задней панели сразу двух телефонов – P50 и P50 Pro.
Отличия видны сразу и касаются, как это сейчас часто бывает, расположения камер.
Интересно, что на P50 мы видим три отдельных камеры, которые напоминают нам дизайны прошлых лет - когда объектив камеры просто выпирал из поверхности и не был совмещен в целые «блоки».
А вот на P50 Pro мы наблюдаем уже привычный нам прямоугольный блок модулей с четырьмя модулями.
Насколько эти изображения приближены к реальности, мы пока не знаем. Остаётся ждать новых утечек, а желательно реальных фотографий.
Напоминаем, что нас ожидает линейка, предположительно, из трёх моделей, сердцем которой будет Kirin 9000. В остальном ждём улучшений по части дисплея, зарядки и конечно же - по камерам.
Как всегда, все свежие новости и утечки сразу же будут опубликованы на нашем сайте.
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Источник : news.mydrivers.com
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