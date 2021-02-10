Уже скоро анонс Realme 8 5G

632

Realme 8 5G предложит чип Dimensity 700 и тройную камеру

В марте вышел Realme 8, который выделяется хорошим AMOLED-дисплеем, емкой батарейкой и зарядкой на 30 Вт. А вот аппаратная платформа могла расстроить тех, кто уверен, что ничего лучше чипов Qualcomm нет. Смартфон получил Helio G95. Неожиданно на 21 апреля компания назначила премьеру 5G-версии Realme 8, но и она будет с чипом MediaTek.

﻿

Промо-ролик указывает на то, в экстерьер новинки никаких изменений вносить не стали. Разве что убрали надпись «Dare to leap» (меняя стандарты) на задней панели. А еще «под нож» пустили основную камеру, которая предложит три датчика, а не четыре и в качестве главного будет выступать модуль на 48-мегапикселей вместо 64 Мп сенсора.

Одновременно с этой информацией, в базе данных Geekbench были найдены сведения о Realme 8 5G. Они указывают на то, что смартфон получит процессор Dimensity 700 и 8 Гб оперативной памяти. В качестве программного обеспечения будет выступать ОС Android 11.

В базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) удалось найти упоминания, что Realme 8 5G получит батарейку емкостью 5000 мАч, корпус с габаритами 162,5х74,8х8,5 мм и на боковой грани расположится сканер отпечатков пальцев.

Очень похоже, что Realme 8 5G лишь ребрендинг модели Realme V13, которая была представлена на рынке Китая. А это означает, что смартфон предложит 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, селфи-камеру на 8 Мп и быструю зарядку мощностью 18 Вт.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источники: gsmarena, mysmartprice