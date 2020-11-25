В AnTuTu есть свой миллионер

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MacBook Air с чипом M1 рвет бенчмарк

Последняя презентация Apple стала третьей по счету этой осенью и на ней был представлен новый чип М1. Новый MacBook на базе фирменного процессора стал воплощением мечты Стива Джобса, который хотел, чтобы компания самостоятельно выпускала все важные компоненты для Mac. Главные причины для этого — независимость от сторонних поставщиков и не вынуждать потребителя разбираться в тонкостях «железа», а дать ему то, что нужно и лучшее.

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И стоит отдать должное инженерам и проектировщикам Apple, которые создали чип, выдающийся по своей результативности и производительности. Подтверждает этот вывод бенчмарк AnTuTu, где прогнали новейший MacBook Air на M1, который синтетический тест идентифицировал как iPad 8.6 с операционной системой iOS 14.2. По итогам забега лэптоп смог набрать впечатляющие 1 119 243 балла. И это первый гаджет, сумевший преодолеть планку в 1 млн «попугаев». Apple удалось удивить и совершить маленькую революцию.

Правда, если говорить в контексте реальных условий работы, то стоит подождать отзывов реальных покупателей. Нужно на практике проверить, насколько удачно будет соседствовать высокая производительность и пассивное охлаждение. Открытым остается и вопрос с автономностью. Производитель декларирует до 18 часов автономной работы и это впечатляет. Как будет на практике — расскажут реальные пользователи.

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Источник: notebookcheck