В Dimensity 8000 хорошо поработали над производительностью

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Предварительный тест демонстрирует уровень Snapdragon 888

В действиях MediaTek мы видим тактику постепенного улучшения продуктов. Все это положительным образом сказывается на доли чипмейкера на рынке, которая неумолимо растет и Qualcomm уже оказывается в роли догоняющего. Передовые наработки и уверенность в своих силах привела к тому, что MediaTek возвращается во фламанский сегмент с Dimensity 9000. И есть вероятность, что первый смартфон с ним на борту мы увидим уже в феврале, а им может стать Oppo Find X5.

Продолжит чипмейкер навязывать конкурентную борьбу Qualcomm и в среднем сегменте. Так, буквально вчера стало известно, что «давить» Snapdragon 870 будет Dimensity 8100, а в паре с ним делать это будет и Dimensity 8000. Сегодня сетевой информатор Digital Chat Station поведал о той производительности, которую выдает Dimensity 8000. Он опубликовал скриншот с тестом неизвестного устройства в AnTuTu с новым чипсетом на борту.

По итогам забега процессор выдал 820 230 «попугаев», результат CPU составил 197 563 и GPU — 315 470. А это уже результат близкий к Snapdragon 888/888+. По словам источника, с выходом новых чипов MediaTek у Qualcomm должно появиться ощущение, что у них кризис и конкурент изрядно добавил. Комфортно и спокойно существовать на рынке американскому чипмейкеру точно не придется. Открытым остается вопрос энергоэффективности. Если при такой мощности MediaTek удастся еще и сделать новые чипы холодными при небольшом расходе энергии, это будет победа.

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Источник: weibo