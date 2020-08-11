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В Google Pixel 5 все же решено экономить на чипе

11.08.2020 929 0

Нынешний год перевалил за экватор и приближается осень, традиционное время анонса флагманов Pixel. Теперь это будет пятое поколение и подход к его созданию изменился. В случае с Google Pixel 5 компания отказалась от выпуска мощного аппарата с чипсетом для флагманов. Поговаривают, что проблема с выбором процессора возникла из-за дороговизны актуальных платформ 800 серии Snapdragon.

 

В Google Pixel 5 все же решено экономить на чипе – фото 1

 

Здесь установят Snapdragon 765G, решено просто экономить. В пользу наличия этого процессора говорят инсайдеры и результаты теста Google Pixel 5 в бенчмарке AI Benchmark, который тестирует возможности смартфонов по части выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом.

 

В Google Pixel 5 все же решено экономить на чипе – фото 2

 

Сам по себе чип Snapdragon 765G не плохой, хоть и не самый мощный в своем классе. Проблема в том, что Pixel 5 будет актуален до осени следующего года, но уже на старте он получил чипсет на излете своего жизненного цикла. Велик риск, что, начиная со следующего года, он утратит былую актуальность и свежесть. Почти наверняка Qualcomm достаточно скоро представит его преемника, который «обнулит» заслуги предшественника. Для гиков этот факт может стать решающим, ведь цель сэкономить перед ними не стоит.

 

В Google Pixel 5 все же решено экономить на чипе – фото 3

 

Возможно, нивелировать выбор не самой мощной однокристальной системы удастся за счет отличной тыльной камеры. По слухам, она будет двойной и в пару основному датчику дадут телеобъектив. В числе других характеристик Pixel 5 называют OLED-экран диагональю 5,78 дюйма разрешением QuadHD, 6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб, функцию Face Unlock и операционную систему Android 11.

 

Источники: cnmo, movilzona

Google Pixel 5 Google
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.08.2020

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В Google Pixel 5 все же решено экономить на чипе