В Google Pixel 5 все же решено экономить на чипе

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Нынешний год перевалил за экватор и приближается осень, традиционное время анонса флагманов Pixel. Теперь это будет пятое поколение и подход к его созданию изменился. В случае с Google Pixel 5 компания отказалась от выпуска мощного аппарата с чипсетом для флагманов. Поговаривают, что проблема с выбором процессора возникла из-за дороговизны актуальных платформ 800 серии Snapdragon.

Здесь установят Snapdragon 765G, решено просто экономить. В пользу наличия этого процессора говорят инсайдеры и результаты теста Google Pixel 5 в бенчмарке AI Benchmark, который тестирует возможности смартфонов по части выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом.

Сам по себе чип Snapdragon 765G не плохой, хоть и не самый мощный в своем классе. Проблема в том, что Pixel 5 будет актуален до осени следующего года, но уже на старте он получил чипсет на излете своего жизненного цикла. Велик риск, что, начиная со следующего года, он утратит былую актуальность и свежесть. Почти наверняка Qualcomm достаточно скоро представит его преемника, который «обнулит» заслуги предшественника. Для гиков этот факт может стать решающим, ведь цель сэкономить перед ними не стоит.

Возможно, нивелировать выбор не самой мощной однокристальной системы удастся за счет отличной тыльной камеры. По слухам, она будет двойной и в пару основному датчику дадут телеобъектив. В числе других характеристик Pixel 5 называют OLED-экран диагональю 5,78 дюйма разрешением QuadHD, 6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб, функцию Face Unlock и операционную систему Android 11.

Источники: cnmo, movilzona