Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • В сети появились рендеры Samsung Galaxy A55: изменения в дизайне и новые цвета

В сети появились рендеры Samsung Galaxy A55: изменения в дизайне и новые цвета

03.01.2024 359 0

Хорошо, но уже видели

Неанонсированный Galaxy A55 уже несколько раз попадал в заголовки новостей, но четких сведений о дизайне было не так много. И, наконец, мы можем увидеть будущую новинку... Изображения демонстрируют довольно красивый Galaxy A55 с металлической рамкой в необычном цвете с островом для боковых кнопок.

 

samsung

 

Изображения также подтверждают, что экран смартфона существенно не изменится и мы не получим меньшие рамки в этом обновлении. Также мы узнали, что телефон будет доступен по меньшей мере в трех цветах: Awesome Iceblue, Awesome Lilac и Awesome Navy.

 

samsung

 

Ранее сообщалось, что смартфон будет поставляться с чипсетом Exynos 1480. Также у телефона будет 50-мегапиксельная основная камера, как и Galaxy A54, и аккумулятор емкостью 5000 мАч со скоростью зарядки 25 Вт, что уже подтверждено благодаря сертификации 3C.

 

Пока других сведений нет, но год только начался, поэтому скоро нас ждет много новостей.

 

Источник: androidheadlines

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 03.01.2024
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
В сети появились рендеры Samsung Galaxy A55: изменения в дизайне и новые цвета