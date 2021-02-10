В сети появились рендеры Samsung Galaxy A55: изменения в дизайне и новые цвета

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Хорошо, но уже видели

Неанонсированный Galaxy A55 уже несколько раз попадал в заголовки новостей, но четких сведений о дизайне было не так много. И, наконец, мы можем увидеть будущую новинку... Изображения демонстрируют довольно красивый Galaxy A55 с металлической рамкой в необычном цвете с островом для боковых кнопок.

Изображения также подтверждают, что экран смартфона существенно не изменится и мы не получим меньшие рамки в этом обновлении. Также мы узнали, что телефон будет доступен по меньшей мере в трех цветах: Awesome Iceblue, Awesome Lilac и Awesome Navy.

Ранее сообщалось, что смартфон будет поставляться с чипсетом Exynos 1480. Также у телефона будет 50-мегапиксельная основная камера, как и Galaxy A54, и аккумулятор емкостью 5000 мАч со скоростью зарядки 25 Вт, что уже подтверждено благодаря сертификации 3C.

Пока других сведений нет, но год только начался, поэтому скоро нас ждет много новостей.

Источник: androidheadlines