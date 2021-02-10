В Индии представят глобальный Redmi 13C 5G, и это не тот Redmi 13C, что вышел ранее, а в Китае его назовут Redmi 13R… Xiaomi, остановись!

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Xiaomi не устает придумывать модели﻿﻿

Redmi собирается представить серию смартфонов Redmi 13C 5G 6 декабря в Индии. Несмотря на то, что Redmi 13C уже выпущен на мировой рынок, дебют телефона на индийском рынке запланирован на указанную дату – и это другой Redmi 13C. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на рендеры в оттенках Startrail Black, Startrail Silver и Startrail Green.



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Redmi 13C 5G станет самым доступным смартфоном 5G актуальной линейки. телефон получит 50 МП двойную камеру со светодиодной вспышкой на задней панели, плоские боковые грани и боковой сканер отпечатков. Также из рендеров известно о каплеобразном вырезе на экране.



Смартфон оснащен процессором Dimensity 6100 Plus. Он получит до 8 ГБ оперативной памяти, до 8 ГБ виртуальной оперативной памяти, накопитель UFS 2.2 и защиту Gorilla Glass для дисплея 6,74” 90 Гц. По слухам, на китайском рынке Redmi 13C 5G будет переименован в Redmi 13R и представлен позже в декабре.

Источник: Gizmochina