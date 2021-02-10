В офисы Vivo нагрянули с обыском

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Обыск проводился в индийском офисе Vivo в рамках дела о незаконном отмывании денег

В любой стране мира регулярно анонсируют войну с воровством, «откатами» и прочими незаконными схемами, позволяющими скрывать реальные доходы ради уменьшения налоговой нагрузки. Так, в конце прошлого года по сети разнеслась новость, что сотрудники индийского фискального органа нагрянули с обыском в офисы Xiaomi, OnePlus и Oppo. Причина — подозрения в сокрытии доходов и отмывании денег.

Уже в этом году глава индийского офиса Xiaomi был вызван на допрос и счета компании были арестованы. Тогда же налоговый орган Индии подтвердил, что Xiaomi обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Учитывая то, что в число подозреваемых попали офисы «дочек» BBK, было вопросом времени, когда фискалы возьмутся и за других производителей, входящих в большую семью BBK.

Сегодня пришло сообщение, что в индийских офисах Vivo прошли обыски. Со своей стороны, правоохранители не комментируют происходящее и сослались на то, что обыски прошли в строгом соответствии с нормами Закона о предотвращении отмывания денег. Отмалчивается и Vivo, предпочитая никак не комментировать происходящее и те обвинения, которые ей выдвинули.

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Источник: gizmochina