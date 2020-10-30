В Redmi K40 установят неизвестный на сегодня Qualcomm Snapdragon

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Новый смартфон линейки Redmi K, Redmi K40, должен работать на самом свежем чипе от Qualcomm.

Продолжая активную кампанию по выпуску новых смартфонов, дочерняя компания Xiaomi, Redmi, планирует выпустить смартфоны новой линейки Redmi K40 в четвертом квартале этого года, т.е. к концу декабря. В преддверии официального выпуска новинки, в Сети стали появляться новые слухи.

Сегодня появилась интересная информация о возможном Redmi K40 и его «внутренностях».

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Пока неназванный смартфон Xiaomi с номером M2011K2C был замечен в одном из сертификационных бюро. Самая интересная особенность устройства на данный момент кроется под его «капотом» - в смартфоне используется пока не анонсированный чипсет Snapdragon от Qualcomm.

Ожидается, что Xiaomi также станет одним из первых производителей смартфонов, выпустивших на рынок устройства на Snapdragon 875. Учитывая, что Redmi K30 Pro работал на базе чипсета Snapdragon 865, скорее всего, будущий Redmi K40 Pro также обзаведется самым свежим и мощным железом.

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Если верить предыдущим утечкам, то обычный Redmi K40 будет работать на базе чипа Qualcomm Snapdragon 775G. По слухам, американский чипмейкер выпустит этот процессор совместно с флагманским Snapdragon 875 в начале декабря.

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Источник: Notebookcheck



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