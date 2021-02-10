В России представлены Redmi Note 10T и Redmi Note 10S

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За покупку Redmi Note 10T и Redmi Note 10S на старте продаж обещают подарки

Сегодня в России Xiaomi провела презентацию, в рамках которой анонсировала Redmi Note 10T и Redmi Note 10S. Сразу скажем, что первая из моделей является лишь ребрендингом Redmi Note 10 5G, предложив аналогичные характеристики.

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Redmi Note 10T базируется на 7-нанометровом чипе Dimensity 700, обладает 6,5-дюймовой панелью с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, аккумулятором емкостью 5000 мАч и быстрой зарядкой на 18 Вт. Тыльная камера трехкомпонентная с датчиками 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Redmi Note 10S оснастили чипсетом Helio G95, стереодинамиками, модулем NFC, дисплеем диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+, четверной камерой 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а также батарейкой на 5000 мАч. Старт продаж смартфона назначен на завтра и на выбор две модификации: 6/64 Гб и 6/128 Гб по цене 21 990 и 23 990 рублей. Первые покупатели получат в подарок фитнес-браслет Mi Smart Band 5 и предложение актуально до 4 июля.

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Redmi Note 10T появится в продаже 25 июня и версию с 4/128 Гб оценили в 21 990 рублей. До 4 июля предоставляется скидка в размере 2000 рублей, и вручат бесплатно наушники Mi True Wireless Earbuds Basic 2.

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Источник: xiaomi