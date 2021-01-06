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Honor V40 предложит быстрый дисплей, ультрабыструю зарядку и шесть камер

Honor готовится представить свой первый смартфон в ранге независимой от Huawei компании. Речь идет о Honor V40, который должны были представить 12 января. Но последние слухи говорят в пользу того, что выход новинки могут отложить до 18 января. Незадолго до премьеры в сеть слили характеристики Honor V40.

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Сообщается, что новинка подучит 6,72-дюймовый 10-битный дисплей разрешением FullHD+ (2676х1236 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 300 Гц. Базируется Honor V40 на базе чипа Dimensity 1000+, обладает 8 Гб оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопителем UFS 2.1 вместимостью 128 Гб.

Селфи-камера получила два датчика 32 Мп + 16 Мп, а на тыльной стороне установлена система из четырех модулей 50 Мп (Sony IMX766) или 64 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (сенсор для макросъемки) + 2 Мп (датчик глубины). Питать смартфон будет батарейка емкостью 4000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 66 Вт и есть поддержка беспроводной зарядки мощностью 45 Вт.

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Honor V40 оснастили дисплейным дактилоскопическим датчиком, слотом для двух симок, портом USB Type-C, поддержкой карт microSD до 256 Гб и руководит его работой операционная система Android 10 с фирменной надстройкой Magic UI 4.0. Габариты корпуса смартфона составили 163,32х74,08х7,85 мм.

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Источник: mydrivers