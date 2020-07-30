В Сеть слили свежие рендеры Samsung Galaxy Z Fold 2

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Samsung уже находятся на низком старте перед началом своей презентации Unpacked. Естественно, в связи с этим в Сети с каждым днем появляется все больше материалов, посвященных этому событию. Например, сегодня популярный инсайдер Ишан Агарвал предоставил сайту MySmartPrice пресс-рендеры Galaxy Z Fold 2. Новые рендеры не только демонстрируют дизайн складного смартфона, но и раскрывают его расцветки.

Galaxy Z Fold 2 станет продолжением прошлогоднего Galaxy Fold, который предстал в качестве первого складного смартфона от Samsung. Одно из главных изменений, которое можно увидеть в дизайне внутреннего дисплея второго поколения смартфона, заключается в том, что он не имеет огромной «выемки» для датчиков и фронталки. Этот «остров» был заменен на аккуратное отверстие.

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Еще одним заметным изменением является уменьшение рамок вокруг внешнего дисплея. Кстати, во внешнем экране теперь также есть отверстие для камеры. Многие источники говорят, что размер внешнего дисплея составляет 6,23 дюйма, а внутренний экран будет поддерживать частоту обновления изображения до 120 Гц и в открытом виде будет иметь размер 7,59 дюйма.

На задней стороне Galaxy Z Fold 2 можно обнаружить основной блок камеры на три датчика. По слухам, в блок основной камеры входят 64-мегапиксельный основной объектив, 12-мегапиксельный широкоугольный объектив и 12-мегапиксельный ультраширокоугольный датчик. Скорее всего, смартфон оснастят 10-мегапиксельной фронтальной камерой. Напомним, что сердцем аппарата выступит Snapdragon 865+.

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По слухам, производитель установит аккумулятор емкостью 4365 мАч, который будет заряжаться по проводу блочком на 25 Ватт и, при необходимости, до 15 Ватт по беспроводу. Инсайдер утверждает, что Galaxy Z Fold 2 будет доступен в двух цветах: черном и бронзовом.

Аналитики считают, что смартфон может оцениваться в сумму около $1,980.

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Источник: Tech Radar