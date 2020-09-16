В Сеть утек патент на интересные часы от OPPO

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Похоже, OPPO не собирается останавливаться на OPPO Watch и потихоньку готовят новые часы другого формата.

Текущие часы Oppo Watch﻿

В марте этого года мы писали о выпуске первых смарт-часов от техногиганта из Китая OPPO. Часы носили лаконичное название – OPPO Watch, взяв такое очевидное имя с Apple Watch. Дизайн часов от OPPO также напоминал Apple Watch, что, в принципе, не так уж и плохо, но некоторые пользователи ждали чего-то самобытного. И, похоже, ожидания могут оправдаться.

Согласно информации от голландского сайта LetsGoDigital, в Сети недавно был зарегистрирован патент OPPO на новые часы с круглым циферблатом. Согласно рендерам, которые получилось создать в соответствии с патентом, в новом дизайне смарт-часов OPPO используется круглый циферблат, который покрыт 3D-изогнутым стеклом сверху и снизу. То есть общий дизайн представляет собой круглый «обмылок», похожий на аккуратно выточенный камешек – необычно для рынка носимых устройств.

Напоминаем, что перед нами всего лишь патент и, возможно, один из рассматриваемых вариантов дизайна следующих часов от китайской компании. Но стоит отметить, что если производитель решит двигать именно такой внешний вид, то у него точно получится выиграть в индивидуальности – пока что на рынке таких часов найти не получится, разве что-то более-менее похожее.

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Будем следить за новостями, возможно, в ближайшее время мы узнаем больше информации о новых часах.

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Источник: LetsGoDigital



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