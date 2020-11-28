В Сети появилась информации о новой версии Motorola Moto G9 Plus – выход не за горами

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Moto G9 Plus для Индийского рынка обрастает новыми подробностями.

Motorola продолжает расширение своего портфолио. Недавно компания объявила о выпуске смартфона Moto G 5G 30 ноября. А вчера мы узнали, что Motorola собирается выпустить на глобальном рынке Moto G9 Plus – устройство появилось на сайте индийского сертификационного BIS.

По данным индийских СМИ, два устройства Motorola с номерами моделей XT2083-7, XT2087-3 появились в базе данных BIS. Исходя из имеющихся данных, фанаты бренда смекнули, что XT2087-3 может являться вариантом Moto G9 Plus для рынка Индии. Навело на эту мысль факт того, что устройство с аналогичным номером модели ранее прошло сертификацию в других бюро – TÜV Rheinland и FCC.

Напомним, что еще в августе Motorola выпустила смартфон Moto G9 в Индии. Причем, это же устройство было выпущено под именами Moto G9 Play и Lenovo K12 Note в таких странах, как Великобритания и Саудовская Аравия.

Для сравнения, Moto G9 Plus для рынка Великобритании оснащен 6,8-дюймовым FullHD+ IPS-дисплеем. Этот смартфон продается в золотом и синем цветах. Сердцем этого устройства является Snapdragon 730G, а помогает ему 4 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти.

К другим характеристикам относится основная камера на 64 Мп, батарейка на 5000 мАч и быстрая зарядка на 30 Вт.

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На данный момент, кроме факта появления сертификата, мы не знаем ничего конкретного о новой версии Moto G9 Plus. Будем ждать появления новой информации в ближайшее время.

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Источник: Gizchina



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