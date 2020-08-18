В Сети появились новые фотографии прототипов iPhone 12

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Судя по новым фотографиям, младшая версия iPhone 12 действительно будет похожа на iPhone 4.





С каждым днем осень становится все ближе. Это, конечно, грустно, но техно-индустрия готовит нам несколько событий, которые должны скрасить прощание с летом. Одним из таких событий станет презентация новой техники Apple. В этот раз американская компания готовит грандиозный показ своей новой продукции. Гвоздем программы, как и всегда, должны стать новое поколение iPhone, про которые мы знаем если не все, то точно многое.





И в дополнение к имеющейся информации сегодня мы получили еще и новые изображения манекенов корпуса iPhone 12. Прототипы подтверждают – дизайн младших моделей будет напоминать 4 поколение смартфонов от Яблочной компании.

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Дизайн iPhone особо не менялся с шестой порядковой модели. С появлением «шестерки» Apple перешла на использование изогнутых краев. Такие закруглённые края рекламировались как самый эргономичный дизайн. Именно поэтому интересно, что Apple решила вернуть время вспять.





Как отмечает издание 9to5Mac, эти манекены не раскрывают полный дизайн устройств – они предназначены для производителей чехлов. Зато они в лишний раз подтверждают утечки.

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Напомним, что iPhone 12 будет выпускаться в четырех моделях: два стандартный iPhone 12 и два Pro-варианта. В первой группе будет установлены две камеры, в то время как в обеих iPhone 12 Pro и Pro Max будет три. Из-за пандемии коронавируса презентация новых iPhone состоится только в октябре, а ожидание старта продаж может продлиться до ноября или даже дольше.

Источник: 9to5Mac