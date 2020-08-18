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В Сети появились новые фотографии прототипов iPhone 12

18.08.2020 682 1

Судя по новым фотографиям, младшая версия iPhone 12 действительно будет похожа на iPhone 4.

 

В Сети появились новые фотографии прототипов iPhone 12 – фото 1

 

С каждым днем осень становится все ближе. Это, конечно, грустно, но техно-индустрия готовит нам несколько событий, которые должны скрасить прощание с летом. Одним из таких событий станет презентация новой техники Apple. В этот раз американская компания готовит грандиозный показ своей новой продукции. Гвоздем программы, как и всегда, должны стать новое поколение iPhone, про которые мы знаем если не все, то точно многое.

 

В Сети появились новые фотографии прототипов iPhone 12 – фото 2

 

И в дополнение к имеющейся информации сегодня мы получили еще и новые изображения манекенов корпуса iPhone 12. Прототипы подтверждают – дизайн младших моделей будет напоминать 4 поколение смартфонов от Яблочной компании.

 

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Дизайн iPhone особо не менялся с шестой порядковой модели. С появлением «шестерки» Apple перешла на использование изогнутых краев. Такие закруглённые края рекламировались как самый эргономичный дизайн. Именно поэтому интересно, что Apple решила вернуть время вспять.

 

В Сети появились новые фотографии прототипов iPhone 12 – фото 3

 

Как отмечает издание 9to5Mac, эти манекены не раскрывают полный дизайн устройств – они предназначены для производителей чехлов. Зато они в лишний раз подтверждают утечки.

 

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Напомним, что iPhone 12 будет выпускаться в четырех моделях: два стандартный iPhone 12 и два Pro-варианта. В первой группе будет установлены две камеры, в то время как в обеих iPhone 12 Pro и Pro Max будет три. Из-за пандемии коронавируса презентация новых iPhone состоится только в октябре, а ожидание старта продаж может продлиться до ноября или даже дольше.

 

В Сети появились новые фотографии прототипов iPhone 12 – фото 4

 

Источник: 9to5Mac

Apple iPhone 12
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 18.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Богдан 3
Действительно, iPhone 12 прям брат близнец iPhone 4....А интересно в чем сходство то, тема не раскрыта. Так пизданули глупость
18.08.2020 11:08
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В Сети появились новые фотографии прототипов iPhone 12