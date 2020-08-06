В Сети появился ценник на новую версию Redmi 9C с NFC!

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Xiaomi в своем репертуаре продолжают расширять линейку устройств за счет уже существующих смартфонов. Но теперь изменения действительно важные и полезные. По крайней мере, многие точно их ждали.





Redmi 9C был представлен в конце июня этого года. Смартфон был самым обычным бюджетником, не имеющим привычного для более дорогих устройств чипа NFC. Однако, как оказалось, Xiaomi планирует решить этот вопрос – появится версия 9С с NFC, которая будет стоить немного дороже. Об этом рассказал в своем Твиттер-аккаунте крупный сливщик Судханшу Амбхоре.

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Инсайдер представил рендеры и цены на новую версию бюджетного смартфона. Как видно из поста, NFC-версия бюджетного смартфона будет поставляться в тех же расцветках, что и стандартная версия.

Кроме того, версия Redmi 9C с NFC будет продаваться в тех же конфигурациях, что и стандартная версия – 2 Гб оперативной памяти + 32 Гб хранилища и 3 Гб оперативной памяти + 64 Гб. Они будут стоить 129 и 149 евро соответственно, что на 10 евро больше, чем обычная версия. Напомним, что стартовая цена на европейский вариант 9C составляла €119.





Также устройство не претерпит каких-либо изменений в плане характеристик. Смартфон сохранит огромный аккумулятор емкостью 5000 мАч, также будет работать на MediaTek Helio G35 и будет оснащен основной камерой на три объектива.

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Информации о том, когда версия Redmi 9C с NFC поступит в продажу пока, к сожалению, нет, так что если вы давно хотели оплачивать свои покупки с помощью бюджетного смартфона, то придется чуть подождать официального заявления.





Источник: Twitter