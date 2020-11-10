В Сети появился ценник на новый Vivo V20 Pro

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Vivo скоро представят новый смартфон с уклоном на работу камеры на территории Индии.

Про Vivo V20 Pro известно уже достаточно давно – мы также писали про него, когда информации было еще не так много. И вот пару недель назад компания объявила, что на территории Индии совсем скоро начнутся продажи двух новых устройств линейки V20 – Vivo V20 SE и Vivo V20 Pro.

Более бюджетная модель Vivo V20 SE была представлена несколько дней назад, а Vivo V20 Pro компании еще предстоит выпустить.

Согласно новым материалам сайта 91mobiles, Vivo V20 Pro оценят в сумму менее 30 000 рупий, что по сегодняшнему курсу равняется примерно $400. В настоящее время в линейке Vivo V20 цена обычного Vivo V20 составляет 335 доллара за конфигурацию 8 ГБ + 128 ГБ и 337 долларов за вариант 8 ГБ + 256 ГБ.

Новая модель Vivo V20 SE, недавно выпущенная в продажу, стоит 283 доллара за единственный вариант 8 ГБ + 128 ГБ.

Кстати, Vivo V20 Pro уже доступен на мировом рынке. Смартфон работает на базе чипсета Snapdragon 765G в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство оснащено 6.44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+. Питает смартфон аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Повторимся, основной козырь V20 Pro – его камера. Смартфон предлагает блок основной камеры на три объектива: главный на 64 Мп, 8-мегапиксельный сверхширик и 2-мегапиксельную монохромный датчик. На передней панели вы получаете двойную фронталку, где главным считается датчик на 44 Мп, а второй, на 8 Мп, имеет широкий угол захвата.

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Источник: 91mobiles



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