В Xiaomi Mi 10 обновят аппаратную платформу

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Уже скоро выйдет улучшенная версия Xiaomi Mi 10 со свежим чипом

По сети прошелся слух, что линейка Xiaomi Mi 10 еще не закрыта и компания готовится пополнить ее очередной новинкой. При этом вторгаться во внешний вид устройства не станут, и он унаследует черты флагмана Xiaomi Mi 10. А вот аппаратную платформу заменят.

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Известный сетевой информатор Digital Chat Station сообщил о том, что компания приготовила фанатам вариант Xiaomi Mi 10 на базе Snapdragon 870. Более того, она уже приступила к ее производству, а это явный признак того, что анонс не за горами. Напомним, что Snapdragon 870 представили в этом году и этот чип, изготовлен по 7-нанометровому техпроцессу, где высокопроизводительные Cortex-A77 разогнаны до частоты 3,2 ГГц.

Какие еще изменения помимо аппаратной платформы предложит новинка, неизвестно. Как и нет ясности выйдет ли эта версия за пределы Китая или же так и останется эксклюзивом для домашнего рынка.

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Напомним, что Xiaomi Mi 10 предлагает AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма с частотой 90 Гц и разрешением FullHD+. Питает его аккумулятор емкостью 4780 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой и беспроводной аналогичной мощности. Основная камера четверная 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Источник: mydrivers