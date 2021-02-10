Вещь. Стол для зарядки 19 устройств от Xiaomi

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Но это только прототип

На рынке все больше устройств, которые поддерживают быструю зарядку. Для зарядки тех же смартфонов необходимо купить отдельную специальную подставку, но ряд компаний пошли дальше и начали встраивать беспроводную зарядку Qi в столы, столешницу и прочую мебель. Так, еще в 2019 году Xiaomi представила стол с поддержкой беспроводной зарядки.

Что нужно для того, чтобы зарядка началась? Просто положить смартфон поверх стола. Правда, для этого необходимо было разместить его в зоне, где расположена катушка для беспроводной зарядки. Теперь компания пошла дальше и предложила стол, где зарядка по беспроводу подается почти на всей поверхности стола.

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Xiaomi показала стол, позволяющий зарядить одновременно минимум 19 устройств. Именно столько зарядных катушек встроено в него. Стол для беспроводной зарядки обеспечивает зарядку до 20 Вт на устройство, но при условии, если заряжать одновременно не более 3-х гаджетов. По словам Xiaomi, можно «дозаправить» что угодно на столе, от смартфонов до планшетов, наушников или даже умных зубных щеток, если устройство поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi. Планирует ли компания начать выпуск подобных столов, информации нет. На данный момент она лишь показала прототип.

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Источник: xiaomiui