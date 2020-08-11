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Видео дня: распаковка Xiaomi Mi 10 Ultra

11.08.2020 2647 3

Считанные часы остались до премьеры Xiaomi Mi 10 Ultra. А это значит, что уже скоро мы будем знать все о новинке. Но оставшиеся часы до релиза инсайдеры продолжают использовать для того, чтобы разрушить интригу вокруг устройства. И если ранее нам показывали рендеры смартфона, то теперь очередь дошла до видео, где показали распаковку Xiaomi Mi 10 Ultra.

 

Видео дня: распаковка Xiaomi Mi 10 Ultra – фото 1

 

В пафосной серебристой коробке нашлось место не только смартфону, но и адаптеру 3,5 мм/USB Type-C, силиконовому чехлу и технической документации. А еще сюда вложили зарядный блок с поддержкой быстрой 120-ваттной зарядки. Приятно, что компания не пожадничала и зарядка идет в комплекте со смартфоном.

 

Видео дня: распаковка Xiaomi Mi 10 Ultra – фото 2

 

Сам Xiaomi Mi 10 Ultra выглядит ровно так, как демонстрировали рендеры. По крайней мере, что касается исполнения его задней панели. Здесь установили достаточно большой блок основной камеры, где сгруппировались по вертикали четыре датчика изображения. Все разговоры о том, что флагман станет первым устройством с подэкранной камерой, оказались лишь чьей-то фантазией. Здесь пошли по пути того, что фронталку вмонтировали в круглое отверстие в левой части экрана.

 

Видео дня: распаковка Xiaomi Mi 10 Ultra – фото 3

 

Автор видео также подтвердил, что Xiaomi Mi 10 Ultra удостоился чипа Snapdragon 865, 12 Гб оперативной памяти, 256 Гб постоянной и операционной системы Android 10 с оболочкой MIUI 12. В конце ролика также была продемонстрирована работа 120-кратного зума.

 

Смотрите презентацию сегодня здесь: https://youtu.be/a49-oOtsA9c

 

Xiaomi Mi 10 Ultra
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Dima Kovalerchick -1
В котором часу презентация?
11.08.2020 12:33
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Сергей -5
Можно положить в компелект переходник на 3,5мм, но установить в смартфон - религия не позволяет. Получается, ложа переходник, производитель признаёт, что проводные наушники ещё актуальны и пользуются спросом. Но... жадность.
11.08.2020 10:56
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Максим 3
Глупое высказывание дилетанта, построенное на не знании того, что производителям крайне важен каждый миллиметр внутреннего пространства. Здесь вопрос не в жадности, а дефиците места внутр корпуса
11.08.2020 12:12
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Видео дня: распаковка Xiaomi Mi 10 Ultra