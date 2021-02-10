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Ожидаем ещё как минимум 2 модели

В прошлом месяце Vivo представила камерофоны Vivo X80 и X80 Pro. Но, судя по всему, серия не завершилась двумя моделями. Компания готовит, как минимум, ещё два смартфона в ее рамках.

Одним из дебютантов, по информации сетевого информатора RootMyGalaxy, должен стать Vivo X80 Lite. Смартфон засветился в коде прошивки под серийным номером V2208. На данный момент, это вся известная нам информация по этой модели.

Но зато о втором девайсе мы уже знаем намного больше. Как сообщает инсайдер Йогеш Брар, он будет представлен этой осенью (предположительно, в ноябре) под именем Vivo X80 Pro Plus. Смартфон должен получить флагманский процессор Snapdragon 8 Plus Gen1, Amoled-дисплей разрешением 2K и диагональю 6,8 дюйма с динамической частотой обновления до 120 Гц и ультрабыструю зарядку мощностью в 120 Вт.

Но самым интересным аспектом Vivo X80 Pro Plus станет основная камера, включающая в себя 3 50-мегапиксельных датчика, и один разрешением немного поменьше, 48 Мп. А учитывая ещё и оптику, разработанную в сотрудничестве с немецкой компанией Carl Zeiss крутую gimbal-стабилизацию и неплохие алгоритмы обработки изображений, можно сказать, что Vivo X80 Pro Plus явно претендует на верхнюю строчку в рейтинге Dxomark.

Источник: gizmochina.