Vivo NEX 5 предложит дисплей без каких-либо «вкраплений» и ультрабыструю зарядку

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Дисплей-водопад от LG, оптика от Zeiss и фирменная технология быстрой зарядки — все это черты Vivo NEX 5

Линейка NEX у Vivo считается имиджевой и экспериментальной, она призвана привлечь внимание к компании. Первый смартфон семейства сумел нашуметь выдвижной фронталкой и дисплейным сканером отпечатков пальцев. Во втором попытались удивить двумя дисплеями, а третий NEX был лишен физических клавиш на корпусе. Теперь компания готовит к анонсу Vivo NEX 5, которому тоже будет чем удивлять.

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Сетевые источники утверждают, что Vivo NEX 5 оснастят изогнутым дисплеем с тонкими рамками производства LG Display. На этот раз намерены отказаться «сверлить» дырки в экране и предлагать выдвижной блок фронтальной камеры. Селфи-модуль намерены отправить под дисплей.

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Поговаривают, что Vivo NEX 5 получит водозащищенное исполнение по классу IP68 и на тыльной стороне установят многомодульную камеру с оптикой Zeiss. Напомним, что еще в прошлом году стало известно о сотрудничество Vivo и Zeiss в части создания качественных мобильных камер, а первыми оптику немецкой компании получили смартфоны серии Vivo X60.

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Разумеется, Vivo NEX 5 предложит поддержку сетей пятого поколения, а также ему приписывают быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную на 60 Вт. Ожидается, что дебютирует смартфон во второй половине нынешнего года.

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Источник: gizmochina