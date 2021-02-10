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Кризис на рынке смартфонов заставляет производителей подтягивать пояса

Сообщается, что китайский гигант смартфонов Vivo планирует интегрировать свой популярный суббренд iQOO в свою основную бизнес-операцию, что поможет компании повысить эффективность и снизить затраты.

Согласно недавнему отчету аналитика с ником 36Kr, Vivo и iQOO ранее имели общие ресурсы, такие как исследования и разработки, цепь поставок и закупки медиа, но работали независимо в таких областях, как планирование, медиа-стратегия и электронная коммерция.

Новый шаг будет включать слияние команд брендинга и онлайн-бизнеса iQOO с существующими командами Vivo, хотя непонятно, сохранит ли iQOO отдельное бизнес-подразделение. По словам источника из Vivo, высшее руководство уже обсуждало возможность ликвидации независимых магазинов и прилавков iQOO.

Стремительное падение продаж в последнем квартале 2022 года, наверное, заставило компании включать механизмы экономии. Oppo придерживает OnePlus и Realme, Vivo взялась за iQOO даже жестче и полностью хочет взять бренд под контроль.

Пока рынок рос – продукты не пожирали друг друга, а находили новые ниши. Теперь же корпорация поняла, что на фоне аппаратов суббрендов смартфоны материнских компаний выглядят не очень, а в материнских брендах основной доход.

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Источник: 36kr