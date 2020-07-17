Vivo представила в Украине смартфоны X50 и X50 Pro, а также наушники TWS Neo

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Сегодня Vivo провела в Украине презентацию экосистемных продуктов. Начался ивент с того, что компания не забыла похвастаться тем, что армия пользователей ее устройств насчитывает 350 млн, а ее продукция доступна в более, чем 30 странах и регионах по всему миру. Пришла Vivo надолго и всерьез в Украину, обещая открыть «Vivoвижний світ» (удивительный мир Vivo). Поэтому желаем компании осуществить задуманное, ведь разнообразие на рынке — это всегда хорошо.

Отличный дисплей, крутой звук и камера не дрожит

Не забыла Vivo напомнить и о том, что новации для нее в приоритетах. Именно инновации воплощают в себе смартфоны серии X, которые выходят на глобальный рынок впервые. В Украине будут доступны Vivo X50 и Vivo X50 Pro. Естественно, что самым продвинутым из этой пары смартфонов стал Vivo X50 Pro, который обладает 90-герцовой OLED-матрицей диагональю 6,56 дюйма разрешением FullHD+, 32 Мп фронтальной камерой, SoC Snapdragon 765G, батарейкой на 4315 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой.

Особая гордость компании — аудиочип Hi-Fi АК4377а и четверная основная камера: 48 Мп (Sony IMX598, f/1.6) + 13 Мп (портретный) + 8 Мп (широкоугольный с возможностью макросъемки) + 8 Мп (телеобъектив с 60-кратным цифровым зумом). Именно главный 48 Мп сенсор получил инновационную систему стабилизации с использованием шарнирного подвеса. Компания говорит о 3-кратном преимуществе такого решения над традиционным. Есть продвинутый ночной режим и запись звука 3D Sound Tracking. В Украине Vivo X50 Pro предлагают с 8/256 Гб памяти по цене 24 999грн.

Проще, но и дешевле

Для тех, кто хочет более доступную модель, предлагается Vivo X50, который позиционируется как один из самых тонких смартфонов в своем классе. В его арсенале процессор Snapdragon 730 (в Китае доступен с Snapdragon 765G), аккумулятор на 4200 мАч, 6,56-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, 32 Мп фронталка и основная камера 48 Мп (Sony IMX598) + 8 Мп + 8 Мп + 13 Мп. Основной датчик получил классическую систему оптической стабилизации. В Украину Vivo X50 пришел в версии с 8/128 Гб и запросили за него 15 999грн.

Легкие, «умные» и с качественным звуком наушники

Вместе со смартфонами были представлены и наушники Vivo TWS Neo. Они обладают самыми большими в своем классе 14,2-мм драйверами, композитной диафрагмой из биоволокна, медной звуковой катушкой, поддержкой Bluetooth 5.2 и aptX Adaptive. Отметим также интеллектуальное шумоподавление, возможность распознавания месторасположения наушника, опцию Dual Chanel Transmission 2.0 для уменьшения задержки и автономность 5,5 часа на одном заряде. Продаваться Vivo TWS Neo в Украине будут по цене 2 999грн.