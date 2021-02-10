Vivo выпустит смартфон T2 Pro на Dimensity 7200 – похоже, это клон iQOO Z7 Pro

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Ребрендинг на том же самом рынке ﻿

В настоящее время серия T2 от Vivo состоит из двух смартфонов – T2 и T2x. На следующей неделе это количество увеличится до трех, поскольку компания объявила, что выпустит Vivo T2 Pro в Индии 22 сентября.



Vivo рекламирует T2 Pro как «пионера производительности», сочетающего ее «с модной эстетикой». Опубликованное изображение демонстрирует изогнутый дисплей с отверстием по центру для селфи-камеры и двумя камерами сзади с круглой кольцевой вспышкой под названием Aura Light.



Дизайн Vivo T2 Pro позволяет предполагать, что смартфон может быть ребрендингом iQOO Z7 Pro, поступившего в продажу в Индии на прошлой неделе. Также, по слухам, в смартфоне будет установлен процессор Dimensity 7200 – как и iQOO Z7 Pro.



Вероятный прототип, iQOO Z7 Pro имеет изогнутый AMOLED-экран FullHD+ с диагональю 6,78” частотой 120 Гц и прошивку Funtouch OS 13 на основе Android 13. Он оснащен аккумулятором емкостью 4600 мАч с зарядкой 66 Вт, он посталяетсся в версиях 8 ГБ/128 ГБ і 8 ГБ/ 256 ГБ﻿.

Смартфон оборудован тремя камерами: основной на 64 МП с оптической стабилизацией, датчиком глубины на 2 МП и селфи-камерой на 16 МП. Устройство имеет защиту от пыли IP52.

Источник: GSMArena