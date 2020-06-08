Vivo X50 и Vivo X50 Pro выполнят реконструкцию плохих фоточек

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Если провести опрос, по каким критериям пользователи выбирают новый смартфон, то большинство, если не первым пунктом, то точно в первой тройке, назовут камеру. Она действительно важна и производители на все лады эксплуатируют различные фишки, только бы их мобильник мог похвастаться «уникальной» камерой.

«Ремонт» снимков

Свою киллер-фичу предложил и Vivo X50 Pro, ею стала инновационная система стабилизации. Но, как оказалось, об одной из фишек камер Vivo X50 и Vivo X50 Pro, компания умолчала. Это функция Photo Repair, которая готова выполнить «ремонт» фото плохого качества или ретро-снимков. Бремя повышать качество изображений возложено на «плечи» искусственного интеллекта, который способен дорисовать отсутствующие детали, снизить количество цифровых шумов и выполнить цветокоррекцию исходника.

Информацией о функции Photo Repair поделился известный и авторитетный поставщик утечек Ice Universe. На своей странице в Twitter он выложил примеры обработки фото, показав исходник и уже готовый результат после «ремонта».

Характеристики камер

Напомним, что на прошлой неделе соcтоялся анонс Vivo X50, Vivo X50 Pro и Vivo X50 Pro+. Базовая модель серии получила четверную основную камеру 48 Мп (Sony IMX589) + 13 Мп (телефото) + 8 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (макрообъектив). «Прошка» может похвастаться датчиками на 48 Мп (Sony IMX589) и 8 Мп шириком, но отличается набор датчиков наличием перископического модуля на 8 Мп и портретника на 12 Мп.

Источник: twitter

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