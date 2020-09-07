Vivo замахнулась на создание датчика изображения

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Vivo анонсировала RGBW-датчик нового поколения

Думаю, что многие уже давно заметили, как в последнее время производители смартфонов взяли за правило бравировать камерами устройств. Они стараются сделать все, чтобы выделиться на фоне конкурентов именно по части фотовозможностей. Среди них Vivo, которая не так давно представила оптический стабилизатор нового уровня в X50 Pro. Она пошла дальше и сегодня анонсировала фирменный датчик изображения.

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Правда, вдаваться в тонкости характеристик сенсора компания не стала, ограничившись обобщенным рассказом о нем. Здесь применили RGBW-структуру пикселей, что позволило на 160% захватывать света больше, чем обычные датчики. В теории, камера должна быть одной из лучших на рынке в любых условиях освещения, но где она точно должна быть в фаворитах, так это при создании кадров в условиях недостаточного внешнего освещения.

Правда, говорить о каком-то революционном прорыве, не приходится. А дело все в том, что RGBW-датчик от Sony еще использовался в Huawei P8, который вышел в 2015 году. Но Vivo утверждает, что ничьи наработки она не использовала. Все создано умами ее инженеров, и она «заново» переосмыслила датчик изображения, а ее модуль превосходит все решения на рынке.

Проверить заявление Vivo можно будет только во второй половине 2021 года, когда компания выпустит первый смартфон с новым датчиком.

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Источник: mydrivers