Внимание! Низкая цена! Купить Poco F2 Pro, Redmi Note 9 Pro, Realme 6 и другие горячие смартфоны по лучшим ценам
Рассказываем где купить Poco F2 Pro, Redmi Note 9 Pro, Realme 6 и другие смартфоны по низким ценам.
Начиная с сегодняшнего дня на торговой площадке AliExpress стартует распродажа 8.28 и, естественно, мы не могли обойти ее стороной. Ее проведение вызывает интерес как у любителей выгодного шопинга, так и обычных покупателей. Так что давайте просто посмотрим, а что же собственно реально может предложить по сниженной цене в эти дни AliExpress.
Прежде всего, в поле нашего внимания попали актуальные и одни из самых популярных смартфонов нынешнего года. И это только часть тех товаров, на которые снизили цены. Больше предложений вы найдете на нашем Telegram-канале Andro price.
Redmi Note 9 Pro
Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, 6.67" FHD+, 5020 мАч, NFC, 6/64 Гб, глобальная версия
Цена: RU $188.81/UA $192.18 - https://lite.al/fW8sYx
Купон магазина $2.0 + промо "LETONEUHODI" RU/828GET15" UA
Redmi 9C
Характеристики: Helio G35, 6.53", аккум. 5000мАч, Bluetooth 5.0, NFC
Версия — 3/64 Гб
Предложение для РФ
С чипом NFC - $101.90
без NFC - $98.90
Версия — 2/32 Гб
С чипом NFC - $91,90
без NFC - $88,90
Промокод "POZVONIMAME"
Realme 6
Характеристики: Helio G90T, Android 10.0, 6,5" 90 Гц, 4300 мАч, NFC
Версия — 4/64 Гб
Предложение для РФ
Цена: $183,80 - https://lite.al/NAteV
Купон магазина $2.0 + промокод "LETONEUHODI"
Версия: 4/128 Гб
Цена: $184,48 - https://lite.al/YZOKK8
Купон магазина $3.90 + промокод "BACK1300"
Версия — 8/128 Гб
Цена: $202,69 - https://lite.bz/dHOre7
Купон магазина $26.78 + промокод "BACK1700"
Realme 6 Pro
Характеристики: Snapdragon 720G, 6.6" 90 Гц, Android 10, 4300 мАч, NFC, 8/128 Гб
Предложение для РФ
Цена: $238,80 - https://lite.bz/DlpKL9
Купон магазина $2 + промокод "LETONEUHODI"
POCO F2 Pro 5G
Характеристики: Snapdragon 865, 6,67" AMOLED, 4700мАч, 8K Video, NFC, 8/128 Гб
Предложение для РФ
Цена: $337,72 - https://lite.bz/tQaN6P
Скидка продавца $10 + промокод "GALKINBIKUPIL"
Xiaomi Mi 10
Характеристики: Snapdragon 865, 6.67" AMOLED, 4780 мАч, NFC, 8/128 Гб
Предложение для РФ
Цена: $487,72 - https://lite.al/0RJlj
Промокод "GALKINBIKUPIL"
Redmi 9
Характеристики: Helio G80, 6.53" FHD+, 5020 мАч
Версия — 4/64 Гб
Предложение для РФ
Цена: $119,99 - https://lite.al/t1tHR
Купон магазина $5.0
Версия — 3/32 Гб
Цена: $114,99 - https://lite.al/EP-gy
Купон магазина $2
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https://andro-news.com/news/predstavlen-moto-g9-kak-otvet-na-dostupnye-smartfony-redmi-i-rea.html Представлен Moto G9 как ответ на доступные смартфоны Redmi и Realme(в Адм. панель)
Науй ты свой понос под каждый пост льешь? Коль у тебя личные проблемы с Димоном так лично ему и наяривай.. или жим жим?:)