Внимание! Низкая цена! Купить Poco F2 Pro, Redmi Note 9 Pro, Realme 6 и другие горячие смартфоны по лучшим ценам

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Рассказываем где купить Poco F2 Pro, Redmi Note 9 Pro, Realme 6 и другие смартфоны по низким ценам.

Начиная с сегодняшнего дня на торговой площадке AliExpress стартует распродажа 8.28 и, естественно, мы не могли обойти ее стороной. Ее проведение вызывает интерес как у любителей выгодного шопинга, так и обычных покупателей. Так что давайте просто посмотрим, а что же собственно реально может предложить по сниженной цене в эти дни AliExpress.

Прежде всего, в поле нашего внимания попали актуальные и одни из самых популярных смартфонов нынешнего года. И это только часть тех товаров, на которые снизили цены. Больше предложений вы найдете на нашем Telegram-канале Andro price.

Redmi Note 9 Pro





Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, 6.67" FHD+, 5020 мАч, NFC, 6/64 Гб, глобальная версия

Цена: RU $188.81/UA $192.18 - https://lite.al/fW8sYx

Купон магазина $2.0 + промо "LETONEUHODI" RU/828GET15" UA

Redmi 9C

Характеристики: Helio G35, 6.53", аккум. 5000мАч, Bluetooth 5.0, NFC

Версия — 3/64 Гб

Предложение для РФ

С чипом NFC - $101.90

без NFC - $98.90

Версия — 2/32 Гб

С чипом NFC - $91,90

без NFC - $88,90

Промокод "POZVONIMAME"

https://lite.al/d_qisA

Realme 6





Характеристики: Helio G90T, Android 10.0, 6,5" 90 Гц, 4300 мАч, NFC

Версия — 4/64 Гб

Предложение для РФ

Цена: $183,80 - https://lite.al/NAteV

Купон магазина $2.0 + промокод "LETONEUHODI"

Версия: 4/128 Гб

Цена: $184,48 - https://lite.al/YZOKK8

Купон магазина $3.90 + промокод "BACK1300"

Версия — 8/128 Гб

Цена: $202,69 - https://lite.bz/dHOre7

Купон магазина $26.78 + промокод "BACK1700"

Realme 6 Pro





Характеристики: Snapdragon 720G, 6.6" 90 Гц, Android 10, 4300 мАч, NFC, 8/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: $238,80 - https://lite.bz/DlpKL9

Купон магазина $2 + промокод "LETONEUHODI"

POCO F2 Pro 5G

Характеристики: Snapdragon 865, 6,67" AMOLED, 4700мАч, 8K Video, NFC, 8/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: $337,72 - https://lite.bz/tQaN6P

Скидка продавца $10 + промокод "GALKINBIKUPIL"

Xiaomi Mi 10





Характеристики: Snapdragon 865, 6.67" AMOLED, 4780 мАч, NFC, 8/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: $487,72 - https://lite.al/0RJlj

Промокод "GALKINBIKUPIL"

Redmi 9





Характеристики: Helio G80, 6.53" FHD+, 5020 мАч

Версия — 4/64 Гб

Предложение для РФ

Цена: $119,99 - https://lite.al/t1tHR

Купон магазина $5.0

Версия — 3/32 Гб

Цена: $114,99 - https://lite.al/EP-gy

Купон магазина $2

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https://andro-news.com/news/predstavlen-moto-g9-kak-otvet-na-dostupnye-smartfony-redmi-i-rea.html Представлен Moto G9 как ответ на доступные смартфоны Redmi и Realme(в Адм. панель)