Вот это поворот: у Realme будет свой суббренд

363

DIZO станет суббрендом Realme, первыми он представит наушники и смарт-часы

У Oppo, Vivo и OnePlus один хозяин — BBK Electronics. Правда, формально все они считаются самостоятельными и даже успели создать свои суббренды или «подфилиалы BBK». Так, у Vivo есть iQOO, а Oppo три года назад вывела на рынок Realme для борьбы с Xiaomi и ее смартфонами Redmi. Сегодня Realme занимает солидную долю рынка и решила, что пора бы обзавестись своим суббрендом.

Пришло сообщение, что у Realme появится «дочка» — DIZO, которая займется выпуском умных устройств. Первенцы не заставят себя долго ждать и их выпустит достаточно скоро. Правда, новинки не будут созданы с нуля, а компания лишь займется ребрендингом смарт-часов Realme Watch 2, беспроводных наушников Realme Buds Air 2 и Realme Buds Wireless 2 Neo. Первая из названых гарнитур выйдет как DIZO GoPods D, а вторая — DIZO Wireless.

Официальную презентацию бренду устроят 25 мая. Тогда же мы надеемся узнать о том, какие продукты будут входить в зону интересов DIZO и на каких рынках планируют представить его продукты. Возможно, DIZO придумали для рынка Индии, а для всего мира останется бренд Realme.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источники: mysmartprice, twitter, twitter