Вот как снимает подэкранная фронталка Xiaomi Mi Mix 4

966

Xiaomi Mi Mix 4 подтвердил, что технология камеры под дисплеем еще несовершенна

Вчера Xiaomi провела презентацию новых гаджетов. Вел ее глава компании Лэй Цзюнь и первый час мероприятия он был преисполнен чувством ностальгии, вспоминал как все начиналось и похвастался последними успехами. Несмотря на то, что сам ивент происходил на китайском языке, все сделали для того, чтобы зрители ощутили дух величия и могущества Xiaomi.

Главным героем презентации стал Xiaomi Mi Mix 4 и его выходом компания сделала ловкий финт, обойдя на день на Samsung с анонсом смартфона с подэкранной камерой. Компании нужен был резонанс, и она хотела подпортить «вечернику» Samsung. И ей это удалось.

С технической точки зрения главная фишка Xiaomi Mi Mix 4 — камера, которая прячется под экраном. Это 20 Мп датчик, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel. Интересно, что на самой презентации глава компании дифирамбы в адрес качества фоточек на камеру не бил. Куда больше внимания было уделено самой технологии и ее исполнению, а есть ли ощутимый толк от всех манипуляций, почему-то предпочли особо не распространяться.

В сети появились первые обзоры Xiaomi Mi Mix 4, которые кое-что объясняют. Правда, ряд профильных изданий решили обойти стороной качество селфи и весь акцент обзоров сместили в сторону описания технологии, а не того результата, который она в итоге дает. Но все же нашлись те, кто выложил примеры фото на фронталку Xiaomi Mi Mix 4.

Первое что стоит отметить, сделать камеру полностью невидимой не удалось. Все же зона с ее месторасположением под определенным углом видна, но не критично. Если говорить о качестве фотографий, то ряд изданий сошлись во мнении, что по современным меркам качество снимков все же слабенькое. Сойдет, но не более. Чуда не произошло, качество фоточек на уровне доступных устройств. Снимки получаются размытыми, есть проблемы с детализацией и цветопередачей. В помещении или при дефиците света рассчитывать на хорошие снимки точно не приходится.

Xiaomi Mi Mix 4 Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi Mix 4 (при слабом освещении) Xiaomi Mi 11 Pro﻿

﻿

Xiaomi Mi Mix 4 (в помещении) Xiaomi Mi 11 Pro﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: toutiao