Вот почему не у всех флагманов есть телеобъектив

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Не все готовы предлагать дорогое решение

Так повелось, что рассматривать смартфон как фотофлагман стоит с позиции того, какие датчики в основной камере установлены. Правилом хорошего тона считается наличие телеобъектива или зум-перископа, который позволяет создавать снимки с приближением. Но далеко не все флагманы предлагают такой датчик в составе основной камеры. Например, его нет в OnePlus 9, iPhone 13 и Google Pixel 6. Почему так?

Ответ на этот вопрос дал исполнительный директор ZTE, выложивший пост в Weibo, где посетовал на то, что целый ряд современных флагманов лишены телеобъективов и перископических камер, которые бы предлагали поддержку 3-кратного или даже 5-кратного оптического зума. По его словам, причина кроется в высокой стоимости таких датчиков, где среди прочего необходимо предложить систему оптической стабилизации изображения. Удовольствие это не из дешевых и проще предложить обычные сенсоры, чтобы удержать ценник от роста.

Насколько отсутствие телеобъектива является критичным, каждый решает сам. Есть немало тех, кому функция масштабирования неважна. Если же проанализировать, почему вдруг топ-менеджеру ZTE понадобилось обсудить эту тему, то можно предположить, что в будущем компания предложит флагман, где предложат перископический датчик или телеобъектив.

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Источник: androidauthority