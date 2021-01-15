Вот сколько может стоить LG Rollable

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Появились предсказания по части стоимости LG Rollable

В рамках выставки CES 2021 южнокорейский гигант LG показал свой смартфон Rollable с раздвижным дисплеем. Сам процесс «складывания» выглядит эффектно и визуально такое исполнение приятнее, чем предлагают те же Galaxy Fold от Samsung. Если LG удастся довести такое решение до адекватной коммерческой реализации, то это будет одно из интересных по своему форм-фактору решений.

На данном этапе компания заявляет о своем желании представить LG Rollable до конца нынешнего года. Со своей стороны, аналитики начали строить прогнозы, когда все же может состояться премьера раздвижного смартфона. Нашлись те, кто заявляет, что новинка выйдет на рынок в сентябре. Думаю, никто не сомневается, что стоить LG Rollable будет отнюдь не дешево и его цена будет здорово бить по карману. Инсайдеры говорят о том, что потенциальным покупателям стоит быть готовыми заплатить за инновационный смартфон $2560.

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Не стоит говорить о том, что создание такого смартфона мероприятие затратное и есть целый ряд проблем, которые еще предстоит решить перед тем как аппарат выйдет на рынок. Вместе с тем, LG уже имеет опыт создания сворачиваемого телевизора и эти технологии в итоге найдут свое применение в смартфонах.

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Источник: gizchina