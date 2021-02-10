Вот так выглядит складной Honor Magic X (Fold)

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Honor Magic X (Fold) станет складной версией Honor 50 Pro

Увеличение дисплея — тренд последних лет. Один из путей увеличить экран — сложить его, предложив устройство со складной конструкцией. Именно по этому пути сейчас пошли ряд компаний и к их числу хочет примкнуть Honor. Еще в начале нынешнего года компания заявляла о своем желании выпустить складной смартфон.

Предполагалось, что он станет частью линейки Honor Magic 3, и его релиз состоится одновременно с прочими моделями этой серии. Этого не случилось, но это вовсе не означает, что компания отказалась от идеи выпустить складной смартфон. Его анонс состоится в четвертом квартале нынешнего года.

Информацией о времени выхода смартфона поделился известный сетевой информатор @RODENT950, и он же назвал предполагаемое имя новинки — Magic X (Fold). Но куда ценнее то, что он показал, как будет выглядеть новинка. И скроен он будет по типу Samsung Galaxy Z Fold 3.

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что Honor Magic X (Fold) создан в одном стиле с Honor 50 Pro. Он получил блок основной камеры, оформленный в стиле Honor 50 Pro, и на внешнем экране предложили аналогичный овальный вырез под селфи-камеру.

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Ожидается, что диагональ гибкой матрицы Honor Magic X (Fold) составит 8 дюймов и на внешней стороне установят 6,5-дюймовый экран. Работать аппарат должен на Snapdragon 888+.

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Источник: twitter