Вот такие камеры может получить OnePlus Nord N1

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Появились первые подробности о камерах OnePlus Nord N1

В прошлом году OnePlus взялась за создание устройств среднего класса и на свет появилось семейство Nord. Компания намерена и дальше развивать эту линейку и готовится представить OnePlus Nord N1, слухи о котором уже мелькали в прошлом месяце и тогда было сказано, что его кодовое имя Ebba. Сегодня эта модель вновь стала объектом утечки и на этот раз нам поведали о ее камерах.

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Необходимую информацию удалось найти благодаря стороннему приложению камеры Camera FV-5, где, предположительно, и засветились характеристики камеры OnePlus Nord N1. Если информация достоверная, то новинка удостоится фронталки разрешением 16-мегапикселей со светосилой f/2.5, размер сенсора составит 1/3 дюйма, предложат электронную стабилизацию и автофокус.

Что касается основной камеры OnePlus Nord N1, то почти наверняка она получит набор из нескольких сенсоров и на данный момент известно только характеристики главного. Это будет датчик разрешением 64-мегапикселя с диафрагмой f/1.8 и электронным стабом. Прочие характеристики OnePlus Nord N1 и сроки его выхода остаются неизвестными.

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Источник: camerafv5