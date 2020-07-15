Возрадуйтесь, любители музыки! Spotify, наконец-то, пришел и в наши страны!

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Многие до сих пор не могут в это поверить, но это правда: Spotify действительно добрался до наших дремучих краев. Профессиональные издания, паблики и простые пользователи соцсетей ликуют так, как будто им впервые провели интернет. И не зря. Spotify не за красивые глаза собрал такую бешеную популярность и любовь меломанов по всему миру.





С сегодняшнего дня крупнейший стриминговый сервис начинает работу в 13 новых для себя стран. К ним относятся Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Хорватиа, Казахстан, Косово, Молдова, Черногория, Северная Македония, Сербия, Словения. И, что самое приятное, Россия и Украина. Теперь Spotify доступен в 92 странах мира.

В общей сложности, этот шаг даст компании доступ к 250 миллионам потенциальных клиентов. Из всех стран-новичков именно Россия считается самым важным рыком для Spotify. По данным Международной федерации фонографической промышленности, примерно 87 процентов россиян слушают музыку через стриминг-сервисы. По подсчетам, к 2030 году Россия войдет в десятку самых крупных рынков пользователей стриминг-платформ.





Помимо локализации своего сервиса, Spotify создаст почти 100 специально подготовленных плейлистов. В избранных жанровых плейлистах будут также представлены местные артисты наряду с их зарубежными коллегами.

В рамках сегодняшнего объявления Spotify также поделились информацией об общем количестве пользователей. В настоящее время услугами компании пользуются 286 миллионов человек, из них 130 миллионов – пользователи премиум-подписки.





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Источник: Spotify