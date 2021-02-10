Время анонса Snapdragon 898 названо

519

Snapdragon 898 представят в период с 30 ноября по 2 декабря

В Qualcomm ежегодно проводят мероприятие Snapdragon Tech Summit. Местом его проведения выбраны Гавайи, где в течение нескольких дней американский чипмейкер рассказывает о том, чего добился и какие идеи намерен реализовать в будущем. А еще это традиционное место для анонса нового поколения флагманского чипа 800 серии Snapdragon.

Этот год не должен стать исключением, и мы ждем анонс платформы Snapdragon 898. Компания объявила, что Snapdragon Tech Summit пройдет в период с 30 ноября по 2 декабря. По традиции она не стала озвучивать план мероприятия, пообещав, что «скоро будет больше». Но не сложно догадаться, что на саммите речь обязательно будет идти о развитии 5G и Интернете вещей, точно покажут Snapdragon 898 и, возможно, обсудят перспективы внедрения 6G.

С оглядкой на предыдущие Snapdragon Tech Summit, можно с большой долей вероятности говорить о том, что Snapdragon 898 анонсируют в первый же день мероприятия. Почти наверняка мы увидим выступления топ-менеджеров крупнейших производителей смартфонов, которые с упоением будут рассказывать, как они счастливы быть партнерами Qualcomm и какие высокие ожидания возлагают на новый топовый чипсет компании.

Если верить имеющимся сведениям, Snapdragon 898 получит восьмиядерную архитектуру. Предложат одно мощное ядро Cortex-X2 с частотой 3,0 ГГц, три производительных ядра Cortex-A710, работающие на частоте 2,5 ГГц и квартет энергоэффективных ядер Cortex-A510 с пиковой частотой 1,79 ГГц. В состав платформы войдет новый 5G-модем и графический чип Adreno 730. Создан чип должен быть по нормам 4-нм технологии и его производством займется Samsung.

Первым Snapdragon 898 должен получить флагман Xiaomi 12. Позже к нему присоединяться устройства компаний Samsung, Nubia, Asus, Vivo, Huawei (версия чипа без поддержки 5G), OnePlus и других производителей.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: qualcomm